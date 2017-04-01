"ساما" تنفي أي اختراق إلكتروني لمجموعة سامبا المالية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها تراقب عن كثب الخلل الذي حدث للأنظمة التقنية في مجموعة سامبا المالية والذي نتج عنه تعثر تقديم عدد من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد.

وكشفت ساما في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، أنه قد تبين لها عدم وجود أي اختراق إلكتروني لأنظمة المجموعة وأن الخلل ينحصر في أنظمتها التقنية ولا علاقة به بأي بنوك أخرى في السعودية.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة وجهت المجموعة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الخلل وعودتها لتقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائها بالشكل المطلوب.

وقالت "ساما" إنها ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه مجموعة "سامبا" المالية، والتحقق من مسببات الخلل.