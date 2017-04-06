السعودية.. ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية بمعدل 56.5%

أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع لعام 2016 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى السعودية بمعدل بلغ 56.5% مقارنة بالربع الثالث من العام عينه الذي سجل معدل بلغ 55.3%.

وبينت نتائج مسح القوى العاملة أنَّ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بلغ (42.2%)، وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور (64. 6%)، وبين الإناث (19.3%).

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن سليمان التخيفي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر الهيئة بمناسبة إصدار نشرة سوق العمل للربع الرابع لعام 2016، مبينًا أن النتائج أشارت إلى أن أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية للسعوديين قد بلغ (63.7%) بين الأفراد الذين أعمارهم بين (25 - 39) سنة.

ولفت إلى أنَّ معدل المشاركة الاقتصادية كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعة حيث بلغ المعدل (83.5%) يليه الحاصلون على شهادة التعليم الجامعي فما فوق بمعدل بلغ (78.2%).

وأفاد التخيفي أن النتائج من واقع مسح القوى العاملة أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ (12.3% ) بارتفاع طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 ، الذي كان (12.1% )، فيما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان ( سعوديين وغير سعوديين) (5.6% ) بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل البطالة للربع الثالث من عام 2016.

وفيما يتعلق بمعدل التشغيل بين أنه قد ارتفع مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ (94.4%)، في حين بلغ معدل التشغيل للمشتغلين السعوديين (87.7%) بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل التشغيل للسعوديين للربع الثالث من عام 2016.

وكشف أن النشرة للمرة الأولى تضمنت بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل من السجلات الإدارية التي أوضحت أن نسبة الذكور السعوديين الباحثين عن عمل (19.4% ) والإناث (80.6 %) من إجمالي السعوديين الباحثين عمل للربع الرابع 2016، مفيدًا أن أعلى نسبة للباحثين عن عمل السعوديين تركزت في الفئة العمرية (27-36) حيث بلغت (52.8%) .