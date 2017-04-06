جنرال إلكتريك: التحول الرقمي سيوفر الكثير من الأموال

قالت نائب الرئيس في جنرال إلكتريك، بيث كومستوك، إن التحول الرقمي في الصناعة سيوفر الكثير من الأموال والوقت على الشركات والمستخدمين.

وأوضحت في مقابلة مع "العربية" أن التحول الرقمي في القطاع الصناعي يعني تضمين الأجهزة والمعدات الصناعية أجهزة استشعار وضوابط لوصلها بالإنترنت، وهي بدورها تكشف الأعطال قبل وقوعها.

وفي سياق متصل، لفتت كومستوك إلى أن تطور الطباعة ثلاثية الأبعاد سيسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة اختبار أفكارها.

واعتبرت أن مستقبل التصنيع يكمن في النظام البيئي، ما يعني تلاقي عدد من الشركاء من شركات كبرى وحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

في المبدأ، فإن قطاع التصنيع يخلق نماذج أولية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهذا يعطي الكثير من الشركات الصغيرة مجالات وفرصا لاختبار أفكارها لمعرفة ما إذا كانت ملائمة أو معقولة، بحسب كومستوك.

بعدما كانت هذه العملية أكثر كلفة حيث كانت الشركات تضطر للذهاب إلى منطقة أخرى في العالم، أما اليوم فبات من الممكن العمل في الإمارات مع وجود التكنولوجيا الأكثر تطورا ونموها بشكل متزايد.