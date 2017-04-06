حساب المواطن: التسجيل متواصل.. ومليون اتصال بالمركز

أكد المشرف العام على برنامج " #حساب_المواطن " ماجد العصيمي، أن مركز الاتصال الموحد لبرنامج حساب المواطن تلقى مليون مكالمة منذ اليوم الأول لإطلاق البرنامج في الأول من فبراير 2017 وحتى الـ5 من إبريل الجاري وذلك بمعدل أكثر من 15 ألف مكالمة يومياً ما يعادل 625 مكالمة في الساعة.

ويعمل في مركز الاتصال الموحد 635 موظفة سعودية يتلقون الاستفسارات من مستفيدي برنامج "حساب المواطن" بمعدل انتظار لا يتجاوز 21 ثانية، من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء، وسط منظومة تقنية وإحصائية ترصد لحظة بلحظة أعداد المتصلين وجودة الخدمة.

ودعا برنامج "حساب المواطن " إلى التواصل عبر #حساب_خدمة_العملاء في "تويتر" @citizen_care في حال مواجهة أيِّ صعوبات في الاتصال بالمركز.

يشار إلى أن "حساب المواطن" خصص مركز اتصال موحد يحمل الرقم 19912، لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم كما تم إطلاق قناة حساب المواطن http://www.youtube.com/c/citizenaccount.

ويعد برنامج "حساب المواطن" من أهم البرامج الوطنية التي أنشأت لحماية #الأسر_السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.