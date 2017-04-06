دريك آند سكل تفاوض بنوكا حول ديونها وتمويل مشاريع جديدة

تعتزم شركة #دريك_آند_سكل البدء بمحادثات مع #البنوك خلال الشهر المقبل حول ديونها القائمة، وفقا لما نقلته وكالة روتيرز عن الرئيس التنفيذي للشركة وائل علان.

وأضاف علان أن دريك آند سكل ستسعى للحصول على دعم مالي من أجل تمويل مشاريع جديدة ضمن مخطط أعمالها خلال الفترة الممتدة حتى العام 2021.

وفي هذا السياق، أوضح العضو المنتدب لشركة ابوظبي الوطني للاوراق المالية محمد علي ياسين في مقابلة مع "العربية" أن الشركة قادرة على تسريع عملية إعادة الهيكلة وتحسين أوضاعها المالية في حال لجأت إلى بيع بعض من أصولها أو شركات تابعة للاسواق الخارجية وسط إدارة محدثة وتحسن تدريجي في مشاريع قطاع المقاولات في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن سوء إدارة التدفقات النقدية والتوسعات الخارجية هو الذي أضرت بالوضع المالي لشركة دريك آند سكل.

وكانت الشركة عينت PriceWaterhouseCoopers مستشارا ماليا واستراتيجيا لهيكلة رأسمالها وأعبائها المالية.