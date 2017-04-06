صندوق النقد يبحث مع مصر تقييد الموازنة والسياسة النقدية

قال متحدث باسم #صندوق_النقد الدولي اليوم الخميس إن الصندوق سيبحث مع السلطات المصرية كيفية استخدام تقييد #الموازنة وتشديد السياسة النقدية في التصدي لارتفاع التضخم.



وقال جيري رايس في مؤتمر صحفي "سنناقش مع الحكومة والبنك المركزي أفضل السبل التي تمكنهم من استخدام كبح الموازنة وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب ومن ثم خفض #التضخم .