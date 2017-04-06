فيتش: ضعف الجنيه يعرض البنوك المصرية للخطر

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بعض #البنوك_المصرية لا تزال معرضة للخطر بفعل ضعف قيمة الجنيه، ونتيجة سعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الذي يبلغ أحد عشر وربع في المئة من خلال قروض بالعملات الأجنبية.

وأضافت فيتش في تقرير حول القطاع المصرفي في مصر، أن تخفيض قيمة العملة أضعف جودة الأصول للبنوك، خاصة مع إعادة هيكلة #القروض المقوّمة بالعملات الأجنبية للشركات الصغيرة.

وفي حال تراجع #رأسمال بنوك القطاع العام، ستتدخل الحكومة المصرية لتقديم الدعم من خلال قروض دون #فائدة رغم أن قدرة الحكومة تبقى مكبلة في ظل ضعف وضعها الائتماني ومرونتها المالية، بحسب فيتش.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المحتمل أن ينعكس أي تغيير في تصنيف مصر السيادي على تصنيفات البنوك المصدرة.