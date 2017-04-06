"إكسترا": الربع الثاني سيكون قويا لكن المنافسة ستحتدم

قال الرئيس التنفيذي لشركة #إكسترا محمد جلال، إن السبب وراء تحول الشركة إلى الربحية في الربع الأول من العام الجاري يعود إلى زيادة الصرف على التسويق خلال الأشهر الـ6 الماضية لجذب المزيد من المستهلكين مقابل ضمان السعر الأفضل، حيث ارتفع عدد المستهلكين إلى 15 مليونا و400 ألف مستهلك في العام 2016 مقارنة بالعام السابق.

وأكد جلال في مقابلة مع "العربية" أن الشركة قد رفعت حصتها بالسوق من 13% إلى 14%.

وقال جلال إن الربع الثاني سيكون قويا لكن المنافسة ستحتدم بين #شركات_التجزئة في #المملكة أما الربع الثالث فسيكون بطيئا.

وأوضح أن استراتيجية الشركة المستقبلية ستركز على تقوية #المنصات_الإلكترونية للشركة وسط التغير الجوهري في سلوك المستهلك، كاشفاً عن استعداد الشركة لفتح فرع آخر في الرياض هذا العام.

وكانت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" قد افتتحت أمس، موسم نتائج الربع الأول، بإعلانها التحول إلى الربحية، فسجلت أرباحا لامست 13 مليون ريال، مقابل تكبد خسائر بنحو 46 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة 8% إلى 805 ملايين ريال، وجاءت متماشية مع توقعات المحللين.

وأرجعت الشركة هذه الأرباح إلى ارتفاع #المبيعات، وزيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات، إلى جانب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.