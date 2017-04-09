السديري: "القدّية" يوجه بوصلة الاستثمارات العامة محليا

قال مدير الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن إطلاق #السعودية لأكبر #مدينة_ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم يعطي إشارة واضحة عن وجود إرادة داخلية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة وإعادة هيكلة الاقتصاد على أثر ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.3% وتحول التضخم إلى سلبي.

وأوضح السديري أن الهدف من هذا المشروع هو خلق بيئة استهلاكية جديدة في قطاع الترفيه، لاسيما أن #السعوديين ينفقون الكثير من الأموال في الخارج سنوياً على #الترفيه، حيث إن 36% من الأسر السعودية تتخذ من الخارج وجهة لها في الإجازات والعطل، ومن جهة أخرى أظهرت أرقام "ساما" أن الاستهلاك في المملكة قد انخفض 3%.

ولكن برأيه، هذا الأمر يحتاج إلى تغير ثقافي وفي السلوك الاستهلاكي، وبالتالي إذا نجحت هذه الخطوة سينعكس إيجاباً على الاستهلاك الداخلي.

وبحسب السديري، فمن المرجح أن يخلق هذا المشروع 50 ألف وظيفة إضافية.

وقال إن أثر المشروع سينعكس أولاً على قطاع التشييد والبناء، ثم في المرحلة الثانية على القطاع السياحي، وهذا يعتمد على كفاءة الإدارة.

توجيه بوصلة الاستثمارات العامة محليا

وهذه الخطوة، وفق ما أكد السديري، تعطي إشارة واضحة إلى أن الحكومة السعودية قد قررت أن تلعب دور مسهّل الاستثمارات أمام القطاع الخاص، ويضيف إضافة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة وتنشط قطاعات اقتصادية كانت خاملة في الاقتصاد السعودي سابقاً، لافتاً إلى أن التوجه الحالي يتمركز حول خلق "صندوق الاستثمارات العامة" استثمارات داخلية في المملكة بعدما كان من المخطط أن يستثمر هذا الصندوق خارجياً فقط. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي أصول الصندوق قد بلغت 183 مليار دولار.