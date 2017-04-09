بالتفصيل..5 مراحل لـ "القديّة" وصولا للمدينة الترفيهية

مما لا شك فيه أن رؤية الأمير محمد بن سلمان لمشروع #القديّة، الذي يلبي حاجة أهل الرياض والمملكة للترفيه، ينسجم بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030.
وينقسم مشروع "القدية" الذي تحول إلى أكبر #مدينة_ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم إلى 5 مراحل:
المرحلة الأولى
- اختيار أرض غرب #الرياض لا عوائد مالية لها.
المرحلة الثانية: وتشمل بدورها 3 خطوات
1- تأسيس شركة تحت #صندوق_الاستثمارات_العامة تضم الأرض.
2- إنفاق 10 مليارات ريال لتجهيز البنية التحتية.
3- نشاط اقتصادي للإنشاءات و #المقاولات والإسمنت وغيرها.
المرحلة الثالثة: تضم مرحلتين
1- جذب القطاع الخاص لتطوير مختلف مرافق المشروع.
2- نشاط لمختلف القطاعات الاقتصادية.
المرحلة الرابعة
- بدء التشغيل والحفاظ على حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه.
المرحلة الخامسة: تحتوي على 3 أهداف رئيسية
- قيمة المشروع تصبح عشرات مليارات الريالات.
- انعكاس قوي على أصول صندوق الاستثمارات العامة.
- تنويع إيرادات الصندوق بعيداً عن النفط والرسوم.