بالتفصيل..5 مراحل لـ "القديّة" وصولا للمدينة الترفيهية

مما لا شك فيه أن رؤية الأمير محمد بن سلمان لمشروع #القديّة، الذي يلبي حاجة أهل الرياض والمملكة للترفيه، ينسجم بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030.

وينقسم مشروع "القدية" الذي تحول إلى أكبر #مدينة_ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم إلى 5 مراحل:

المرحلة الأولى

- اختيار أرض غرب #الرياض لا عوائد مالية لها.

المرحلة الثانية: وتشمل بدورها 3 خطوات

1- تأسيس شركة تحت #صندوق_الاستثمارات_العامة تضم الأرض.

2- إنفاق 10 مليارات ريال لتجهيز البنية التحتية.

3- نشاط اقتصادي للإنشاءات و #المقاولات والإسمنت وغيرها.

المرحلة الثالثة: تضم مرحلتين

1- جذب القطاع الخاص لتطوير مختلف مرافق المشروع.

2- نشاط لمختلف القطاعات الاقتصادية.

المرحلة الرابعة

- بدء التشغيل والحفاظ على حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه.

المرحلة الخامسة: تحتوي على 3 أهداف رئيسية

- قيمة المشروع تصبح عشرات مليارات الريالات.

- انعكاس قوي على أصول صندوق الاستثمارات العامة.

- تنويع إيرادات الصندوق بعيداً عن النفط والرسوم.