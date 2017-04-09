تعرف على أكبر 5 مدن ترفيهية في العالم

يأتي مشروع "القدية" في #السعودية على رأس لائحة أكبر المدن الترفيهية في العام، بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، حيث تقدر قيمة المشروع بعشرات مليارات الريالات.

لتأتي في المرتبة الثاني #المدينة_الترفيهية "ديزني لاند" في ولاية فلوريدا، وهي تمتد على مساحة 110 كيلومترات مربعة.

أمّا في المرتبة الثالثة، فجاءت مدينة " #6فلاغز " في ولاية تكساس، بمساحة تبلغ 2 كيلومتر مربع. تليها مدينة " #ديزني_لاند – باريس" بمساحة 1.94 كيلومتر مربع.

واحتل منتجع ديزني لاند – هونغ كونغ المرتبة الخامسة في ترتيب اللائحة بمساحة تقدر بـ 1.3 كيلومتر مربع.