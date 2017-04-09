ما سبب فشل مجموعة الـ20 في توليد نمو اقتصادي بـ2018؟

أقرَّ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن أكبر 20 اقتصاداً في العالم لن تحقق هدف توليد نمو اقتصادي إضافي من خلال إصلاحات بحلول عام 2018، داعين لدراسة أسباب الفشل.

وكانت اقتصادات مجموعة العشرين اتفقت في 2014 على تعزيز النمو بنسبة لا تقل عن 2% إضافية على مدى 5 أعوام من خلال إصلاحات لإضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف.

وقالت وثيقة أعدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتعرض على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقبل في واشنطن يومي 20 و21 أبريل/ نيسان "من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق نمو 2% في 5 أعوام بحلول 2018."

وأظهرت الوثيقة أن وفود الاتحاد الأوروبي لاجتماع مجموعة العشرين في واشنطن سيؤكدون أيضا على أن المجموعة "ينبغي أن تتفادى جميع أشكال الحماية التجارية وتدعم اتفاق باريس بشأن تغير المناخ والعمل على تمويل مشروعات حماية البيئة واتباع نهج متعدد الأطراف للضرائب واللوائح المالية".