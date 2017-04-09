"التجارة" تدعو الشركات لتعديل عقودها قبل 22 أبريل

دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية جميع الشركات إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وتعديل عقود التأسيس لبقية أنواع الشركات، بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد قبل تاريخ 25 /7/1438هـ الموافق 22 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة أن آلية التعديل تتم عبر نظام الجمعيات الإلكتروني للشركات المساهمة ونظام قرارات الشركاء لبقية أنواع الشركات من خلال بوابة أعمال aamal.sa على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يشار إلى أن نظام الشركات الجديد عزز مبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.

وقامت الوزارة بتذليل الصعوبات في إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بإشهار عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري.