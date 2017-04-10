51 شركة مؤهلة لمناقصات الطاقة المتجددة بالسعودية

كشف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في #وزارة_الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن قائمة #الشركات_المتأهلة للدخول في المنافسة على مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقد جرى تقييم واختيار العروض وفق مجموعة واضحة من المعايير التي تضمن استيفاء الشركات المتقدمة للخبرات والقدرات والكفاءات اللازمة لإنجاز مشاريع بهذا الحجم في #المملكة ضمن الجدول الزمني المحدد.

وكانت المهلة المتاحة لتقديم طلبات التأهيل قد انتهت يوم الاثنين الموافق 20 مارس الماضي، وتم استلام ما مجموعه 128 طلباً للتأهيل لمشاريع المرحلة الأولى، وتم التوصل إلى تأهيل قائمة تضم 27 شركة متأهلة لمناقصة مشروع #الطاقة_الشمسية بحجم 300 ميغاواط، و24 شركة متأهلة لمناقصة مشروع طاقة الرياح بحجم 400 ميغاواط.

وقد تم تقسيم الشركات ضمن3 فئات هي "مدراء مشاريع" أو "مدراء فنيّون" أو كلاهما، وذلك بناءً على خبرتهم في العمل على مشاريع إنتاج مستقل بهذا الحجم.

الجدير بالذكر أن الشركات التي لم يتم تأهيلها للمرحلة الأولى ضمن أحد التصنيفين الإداري أو الفنّي لا تزال قادرة على المشاركة في كلا المشروعين كجزء من التحالف الذي يقوده "مدراء المشاريع".

وفي إطار تعليقه على هذه الخطوة، أشاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد #الفالح ، بالاستجابة الواسعة التي حظيت بها مشاريع المرحلة الأولى لـ"البرنامج_الوطني_للطاقة_المتجددة" في المملكة، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السوق للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في هذا القطاع المهم.

وبالتزامن مع هذا التقدم الملحوظ دعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى عقد منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة خلال الفترة 17 و18 أبريل بمدينة #الرياض.

حيث يعد هذا المنتدى منصة هامة تجمع صنّاع القرار والمطورين والمستثمرين والأكاديميين على المستويين المحلي والعالمي، كما يُظهر هذا المنتدى مدى التقدم الذي حققته المملكة على طريق تنويع مصادر الطاقة والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد والفوائد المرجوة منه على المدى البعيد.

تجدر الإشارة إلى أن الفالح سيقوم خلال كلمته بالمنتدى بإطلاق مناقصات مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج، كما سيحظى المؤتمر بحضور حشد من أبرز المهتمين والممثلين لقطاع الطاقة المتجددة بالمملكة.