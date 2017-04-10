ما هي التداعيات الإيجابية لـ"القدية"على اقتصاد المملكة؟

وصف رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان مشروع " #القدّية "بالمشروع "الحيوي" و"الجبار" كونه يأتي في هذا التوقيت تحديداً وسط ما تعيشه المنطقة من أوضاع اقتصادية صعبة.

واعتبر العطيشان في مقابلة مع "العربية" أن هذا المشروع سيغير واجهة #الرياض على المدى البعيد ليحولها من وجهة داخلية خليجية إلى وجهة عالمية، لافتاً إلى أنها نقلة جديدة في تاريخ المملكة العربية #السعودية عموماً وتاريخ الرياض التنموي والتطويري على وجه الخصوص.

وعن التداعيات الإيجابية لمشروع القديّة، حصرها العطيشان بنقطتين رئيسيتين: من جهة سيشغل عشرات الآلاف من السعوديين، ومن جهة أخرى سيسهم المشروع في زيادة السياحة الخارجية للمملكة ما يعزز تدفق العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.

وتوقع العطيشان أن يجلب هذا المشروع الضخم شركات أجنبية عالمية على غرار #6فلاغز وغيرها من الشركات الضخمة في قطاع الترفيه، إلى جانب القطاع الفندقي .

وبرأيه، فإن رجال الأعمال السعوديين سيلعبون دورا لا يستهان به عبر ضح استثمارات ضخمة في مشروع "القدّية"، متمنياً أن تضطلع البنوك بدور إيجابي لدعم هذا المشروع الحيوي.