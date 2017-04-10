هيئة أسواق المال تبدأ أولى إجراءات خصخصة بورصة الكويت

قالت هيئة #أسواق_المال إنه تم طرح مناقصة مشروع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والمحولة لشركة #بورصة_الكويت .

وتحول سوق #الكويت للأوراق المالية، في الـ25 من أبريل عام 2016، إلى شركة بورصة الكويت، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة للخصخصة بموجب الاتفاقية المؤرخة في 10 مارس 2016.

وأوضحت الهيئة أن الكفالة الأولية تمثل نحو 1% من القيمة الإجمالية للعطاء المقدم، وصالحة لمدة 90 يوماً، مشيرةً إلى أن تاريخ الطرح من 9 من أبريل وحتى 16 من الشهر ذاته.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نهاية مارس عن تشكيل لجنة برئاسة هيئة أسواق المال الكويتية وشركتي البورصة و #المقاصة للتحضير لخصخصة البورصة، مؤكداً عدم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة حتى الآن.