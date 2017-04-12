مصر تكشف عن خطة لطروحات سندات دولارية بـ4 مليارات دولار

أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة في #مصر محمد معيط، أن بعثة #صندوق_النقد الدولي مازالت على موعدها في بداية شهر مايو.

وقال معيط في حديث مع "العربية"، إنه سيتم تمويل العجز من خلال خطة لطروحات #سندات دولارية في السوق الدولية ومصادر أخرى.

وأوضح معيط أن قيمة السندات التي سيتم إصدارها تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

ولفت إلى أن تمويل العجز في #موازنة 2017- 2018 لا يقتصر فقط على طرح سندات دولارية، بل أيضاً يوجد مصادر تمويل من الشريحة الثالثة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، وأيضاً الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي إلى جانب إصدار سندات محلية وأذونات خزانة.