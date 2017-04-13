ساما: تطور التقنيات المصرفية يخلق تحديات وفرصا للمصارف

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي أهمية التصدي للتحديات الناجمة عن تطور التقنيات المصرفية، لافتا الى أنها تخلق فرصا للمصارف يجب الاستفادة منها مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف MOBILE BANKING ، وكل ما يتعلق بالمدفوعات عبر الإنترنت.

وهذا ما دفع "ساما"، بحسب ما أكد الخليفي في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى مستقبل القطاع المصرفي في الرياض، للعمل مع البنوك المحلية على تطوير منتجات جديدة وربطها في منصة واحدة متكاملة.

وشدد الخليفي على ضرورة مواكبة التطورات التقنية وإبراز هذه الفرص للحفاظ على تنافسية القطاع المصرفي.

ونوه بمتانة القطاع المصرفي السعودي وقوته عالمياً وليس فقط إقليمياً، بعدما صنفت "فيتش" القطاع المصرفي في المرتبة الخامسة عالميا، مؤكداً "بقاء المصارف السعودية سباقة في التطور التقني بالصناعة المصرفية".

وأشار إلى أن "ساما" تعمل مع القطاع المصرفي على إطلاعه على الفرص الواعدة في مجال التقنية البنكية، ومن جهة أخرى القضاء على التحديات التي قد تنشأ.