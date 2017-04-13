نمو أرباح "سيتي غروب" الفصلية 17% لـ4 مليارات دولار

حققت مجموعة سيتي غروب المصرفية أرباحا فصلية أعلى من المتوقع حيث عدل العملاء مراكزهم على نحو عزز معاملات الدخل الثابت وذلك بعد رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة والتغييرات في أسواق الصرف الأجنبي والائتمان.



واستفادت البنوك الأميركية من قفزة في الإيرادات المتصلة بمعاملات الأسواق بعد رفع أسعار الفائدة وكذلك انتخابات في أوروبا ومضي بريطانيا قدما في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.



وحقق البنك زيادة 17 % في الأرباح الفصلية إلى 4.09 مليار دولار بما يعادل 1.35 دولار للسهم مما فاق توقعات المحللين البالغة 1.24 دولار للسهم في المتوسط.

وزادت إجمالي الإيرادات نحو 3% إلى 18.12 مليار دولار وهو ما يتجاوز أيضا التوقعات لإيرادات إجمالية 17.76 مليار دولار.



وزادت إيرادات معاملات الدخل الثابت 19% إلى 3.62 مليار دولار وشهدت معاملات الاسهم الأصغر بكثير زيادة 10% في الإيرادات إلى 769 مليون دولار.