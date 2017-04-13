"عذيب للاتصالات" تعلن انخفاض خسائرها عن 50% من رأسمالها

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) عن انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها، حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 292.12 مليون ريال وذلك بنسبة 46.37% من رأسمالها بعد التخفيض.

وأرجعت الشركة ، في بيان نشر على موقع "تداول"، السبب في تخفيض نسبة خسائرها الى تخفيض رأس المال لـ630 مليون ريال سعودي، إذ تم إطفاء 945 مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة في رأس المال وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 10 أبريل الجاري .

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.