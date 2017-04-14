أرامكو تستهدف تكرير 10 ملايين برميل نفط يوميا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال قمة جامعة كولومبيا للطاقة الجمعة إن سوق النفط تتجه إلى العودة للتوازن في الأجل القريب وإن الطلب سينمو في الأجل الطويل.

ويوجد فائض في سوق النفط في الأجل القصير لكن ناصر قال إن الإمدادات آخذة في الانخفاض إلى ما دون الطلب في السنوات القادمة.

وقال الناصر "موقف السوق في المستقبل سيصبح على أرضية أكثر صلابة وبشكل متزايد. بيد أن التقلب قد يستمر إلى أن تصبح عودة التوازن أكثر تماسكا ويتخذ السحب من المخزونات اتجاها أكثر انسجاما".

وتتوقع أرامكو استمرار نمو الطلب في عامي 2018 و2019 وقال الناصر إنه يتوقع استمرار النمو في السنوات التالية.



وردا على سؤال عما إذا كانت السوق تقترب من ذروة الطلب قال "أعتقد أن ذروة الطلب ليست على مرأى".



ويتوقع الناصر ارتفاع الطلب على النفط والغاز مع إضافة المزيد من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي مقارنة مع السيارات الكهربائية في السنوات القادمة حتى على الرغم من ظهور محركات أكثر كفاءة واستخدام الطاقة المتجددة في بعض وسائل النقل الخفيف.



وبدأت أسعار النفط ترتفع من موجة هبوط استمرت عامين مع تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها هذا العام بعد اتفاق في نوفمبر يهدف إلى تقليص الفائض في المخزونات. وما زالت المخاوف بشأن الإنتاج الأميركي تضغط على السوق.



وقال الناصر إن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة لإنتاج النفط الصخري إلى جانب زيادة المخزونات ضغطا على السوق.



وتوافق أرامكو على مشروعات استثمار تستند إلى رؤية طويلة الأجل تمتد لعقود وتتوقع استمرار دعم نمو الطلب للتوسع في التكرير والتسويق في الولايات المتحدة وآسيا وأسواق أخرى. وقال الناصر إن آسيا تمثل بالفعل ما بين 60 و70%، من صادرات أرامكو وينظر إليها على أنها سوق مستمرة النمو.



وتزيد الشركة أيضا إنتاجها من الغاز وتتوقع الوصول به إلى المثلين عند 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في العقد المقبل.



وتستعد أرامكو لإدراج أسهمها في البورصة العام القادم وتسعى لأن تصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

"نعمل على التوسع في التكرير والمعالجة والتسويق٬ ونستهدف رفع القدرة العالمية لأرامكو في قطاع التكرير من 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا".