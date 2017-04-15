"الإسكان" السعودية تطلق 18ألف منتج ضمن برنامج "سكني"

أطلقت #وزارة_الإسكان_السعودية الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" الذي يشمل 280 ألف #منتج_سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة.

واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقدته السبت في #الرياض بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا"، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع #المطورين_العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وتأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.

وأكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة ومن خلال شراكتها مع #القطاع_الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، معتبراً أن ذلك من شأنه تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف #الرؤية_السعودية 2030 والتحول الوطني 2020.

وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعم تمويلي، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعم تمويلي، والمدينة المنورة بعدد 2432 أرض، و506 دعم تمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 دعم تمويلي.

وفي المنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعم تمويلي، وعسير بعدد 1121 أرض و634 دعم تمويلي، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و266 دعم تمويلي، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 أرض و332 دعم تمويلي، والحدود الشمالية بعدد 86 أرض و215 دعم تمويلي، وجازان بعدد 1164 أرض و84 دعم تمويلي، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 أرض و182 دعم تمويلي، والباحة بعدد 73 أرض و186 دعم تمويلي، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعم تمويلي.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر المقبل.