تراجع أرباح بنك "الرياض" 11% بالربع الأول

تراجع صافي أرباح بنك "الرياض" في الربع الأول من العام 2017 بنحو 11% إلى 1.04 مليار ريال مقارنة بـ 1.17 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلن بنك الرياض، في بيان نشر على موقع "تداول"، تراجع محفظة القروض والتسليف بنسبة 7.6% إلى 140.9 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ152.5 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15.6٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في مخصص خسائر الائتمان .

وشهد إجمالي دخل العمليات ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة ومكاسب الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة، قابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي الدخل من تحويل العملات الأجنبية.