تصويت عقابي على رسملة أرابتك يكبد السهم خسائر 10%

أعلنت شركة " #أرابتك " عن خطتها الكاملة لإعادة #الرسملة والتي سترفعها إلى الجمعية العمومية بعد غد للتصويت عليها. وتشمل هذه الخطة رفع رأسمال بـ1.5 مليار درهم تتعهد بها شركة "آبار" التي تمتلك حصة 36% من شركة "أربتك".

ليتم بعد ذلك، شطب نحو 4.6 مليار سهم لإطفاء #الخسائر المتراكمة. وأشارت الشركة، إلى أن جميع المساهمين مدعوون للاكتتاب في عملية رفع رأس المال، على أن يتم إصدار #أسهم جديدة للمساهمين الحاليين بسعر درهم للسهم.

وحذرت "أرابتك" أنه في حال عدم الاكتتاب، سيخسر المساهم 24% من قيمة استثماراته في الشركة.

وكانت بلغت خسائر سهم "أرابتك" أكثر من 30% منذ بداية العام 2017.

وقد تراجع سهم أرابتك في نهاية تعاملات اليوم بسوق دبي بأكثر من 9.6%، إلى 0.81 درهم، في ما يشبه تصويتا عقابيا على خطة رسملة الشركة.