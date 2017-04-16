"أوبر" تحقق صافي إيرادات بـ6.5 مليار دولار في 2016

بلغ صافي إيرادات شركة "أوبر" ما قدره 6.5 مليار دولار خلال العام الماضي، كما ارتفع حجم الرحلات عبر خدمتها بأكثر من الضعف إلى 20 مليار دولار.

من جهة أخرى، سجلت الشركة خسارة بمقدار 2.8 مليار دولار.

ويشار إلى أن "أوبر" ليست مرغمة على نشر بياناتها المالية بصفة دورية، حيث إنها غير مدرجة في البورصة.

وقالت الشركة في بيان، إنها لا تزال في طور النمو، ما يمنحها مجالا لإنجاز تغييرات ضرورية على صعيد الإدارة والحوكمة .

وواجهت الشركة التي تقترب قيمتها من الـ 70 مليار دولار، مجموعة من التحديات خلال العام الماضي، نتيجة بعض الملاحقات القضائية واستقالة مجموعة من تنفيذييها.