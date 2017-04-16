"تهامة" تخفض رأسمالها 50%.. والتذبذب عند 44 ريالا للسهم

أعلنت شركة " #تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق" عن تخفيض #رأس_مال الشركة من 150 مليون ريال إلى 75 مليون ريال وبنسبة 50 % عن طريق إلغاء 7.5 مليون سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأكدت الشركة في بيان ، نشر على موقع "تداول"، أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال على التزاماتها المالية، لافتة إلى أنه سيتم تخفيض 1 #سهم لكل سهمين.

يذكر أن قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز #الإيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية المذكور أعلاه.

وفي سياق متصل، أعلنت السوق المالية السعودية " #تداول " أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة "تهامة" على أساس سعر 44.02 ريال اليوم الأحد.