ارتفاع أرباح مصرف "الراجحي" الفصلية 10% لـ2.2 مليار ريال

ارتفعت ارباح مصرف الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات إلى 2.2 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري بنسبة قدرها 10 %، مقارنة بـ 2.01 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضح مصرف "الراجحي" أن سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.3 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بالإضافة الى ارتفاع دخل العمليات الاخرى و قابلها انخفاض في اتعاب الخدمات البنكية و صافي ارباح تحويل العملات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.7% نتيجة انخفاض مخصص خسائر الائتمان. و في المقابل ارتفعت مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية والادارية و مصاريف الايجارات ومصاريف الاستهلاك.

كما ارجع المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض اجمالي مصاريف العمليات بنسبة بلغت 7.5% نتيجة لانخفاض مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الرواتب. قابلها ارتفاع في المصاريف العمومية والادارية ومصاريف الاستهلاك ومصاريف الايجار. وارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 1.1% نتيجة ارتفاع صافي اتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الاخرى، قابلها انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمارات وصافي ارباح صرف العملات.