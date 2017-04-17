الفالح:10% من الكهرباء سيولد من المصادر المتجددة بـ2030

أطلق وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد #الفالح رسمياً، مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة.

وقال الفالح، خلال المنتدى السعودي للاستثمار في #الطاقة_المتجددة الذي انطلقت أعماله اليوم، إن المبادرة تستهدف مضاعفة إنتاج #الغاز بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2015 ، بالإضافة إلى اعتماد الطاقة الذرية ضمن المزيج الأمثل للطاقة في المملكة العربية السعودية وبصفة مستدامة.

ويشمل هذا البرنامج أيضاً، بحسب الفالح، تنفيذ 30 مشروعا للطاقة خلال السنوات السبع القادمة، مؤكداً أن 10% من الكهرباء سيولد من المصادر المتجددة بحلول 2023.

ويساهم هذا التوجه في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة والتزاماتها الدولية تجاه اتفاقيات حماية المناخ، بحسب الفالح.