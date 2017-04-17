انخفاض أرباح "البنك الأول" الفصلية 37% لـ324 مليون ريال

انخفضت أرباح " #البنك_الأول " بنسبة 36.6% إلى 323.9 مليون ريال بالربع الأول ، مقارنة بـ511.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2016.

وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع " #تداول "، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83% ، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص #خسائر_الائتمان و مصاريف الإيجارات والمباني. وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين.

وتراجع إجمالي ودائع #العملاء إلى 80.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2017، مقارنة بـ 85.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 6.1%.