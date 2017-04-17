بعد السعودية.. "مالية" الكويت توافق على ضريبة انتقائية

نشرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم مسودة وزارة المالية لمشروع قانون #ضريبة السلع الانتقائية، والذي تضمن فرض ضريبة تصل إلى 100% على سلع التبغ ومشروبــات الطاقــة وتصــل لـ 50% على المشروبات الغازية.

ويتضمن المشروع فرض غرامة تصل بحد أقصى إلى 4 آلاف دينار على من لا يلتزم بتطبيق الضريبة ومكافأة لمن يرشد على غير الملتزمين. يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار #مجلس_الشورى السعودي قانون ضريبة السلع الانتقائية أمس تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء السعودي لبدء التطبيق.

ويأتي طرح #وزارة_المالية للقانون في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول #الخليج العربية والذي يشمل فرض ضرائب إضافية على السلع المضرة والكمالية وتحدد اللائحة التنفيذية جميع التفاصيل المرتبطة باستيراد تلك السلع ونقلها وتوقيت التطبيق والإجراءات المرتبطة.