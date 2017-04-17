بورصة ناسداك للعربية: مهتمون بجذب أرامكو للإدراج لدينا

أكدت الرئيسة التنفيذية لبورصة #ناسداك أدينا فريدمان حرصها للحفاظ على علاقة متينة مع السوق المالية " #تداول "، معربة عن اهتمام ناسداك بجذب شركة أرامكو للإدراج لديها.

وقالت فريدمان، في مقابلة مع "العربية" على هامش زيارتها لجامعة الملك فيصل في الرياض، إن بورصة ناسداك تحتضن أكبر 5 شركات في العالم وقد استقطبت عددا كبيرا من الشركات القيادية في قطاعات مختلفة، معربةً عن اهتمامها في إدراج أضخم شركة طاقة في العالم " #أرامكو " في بورصة ناسداك.

غير أنها تعود لتؤكد أن هدف زيارتها إلى #المملكة تشمل مناقشات أوسع نطاقا مع الحكومة والسوق المالية، مشددة على حرصها في المحافظة على الشراكة مع "تداول" المستمرة منذ عشرين في مجال التكنولوجيا.