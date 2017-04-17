خبير: "القدية" ستنعكس إيجابا على اقتصاد السعودية والخليج

قال المستتثمر العقاري محمد معتز الخياط إن إقدام السعودية على بناء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم خطوة اقتصادية كبيرة تنعكس إيجابا على اقتصادات السعودية والخليج.

وكان ولي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، وستكون في المملكة العربية السعودية جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا ، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.

وقال الخياط، الذي قامت شركته "أورباكون" ببناء وتطوير قطر مول والذي بات يعرف باسم مول كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022، إن تنوع مصادر الاقتصاد في الخليج يشكل حماية له على المدى الطويل ولقد تحدثت عن وجود قطاعات تشكل أساس احتياطي اقتصادات الخليج وهي العقارات والانشاءات والضيافة والسياحة، وإنشاء هذه المدينة الترفيهية في الكبيرة في السعودية يصب في خانة دعم هذه القطاعات.

وتابع الخياط "لقد سبق وكتبت مقالا لموقع "العربية" عن أهمية إنشاء مراكز التسوق والترفيه في الخليج، وقلت إنها هي رافد مهم من روافد السياحة في أي بلد خليجي، خاصة للعائلات" مضيفا "فما بالكم إذا كانت مدينة ترفيهية شاملة تقدم كل ما يهم الأفراد والعائلات مما يحقق رغبة العائلات ويحقق عائدا للاقتصاد".

ودعا محمد معتز الخياط إلى بناء المزيد من المدن الترفيهية والرياضة ومراكز التسوق في منطقة الخليج مؤكدا أن زيادة تنويع موارد الدخل لاقتصادات الخليج يقويها ويشكل لها حصانة على المدى الطويل فضلا عن أنها تشكل خطوات اقتصادية حيوية تؤمن فرص العمل للآلاف من الناس وتعمق عملية التعاون بين القطاعين الخاص والعام.