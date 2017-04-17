زين السعودية: نتوقع نتائج جيدة بـ2017 وسط منافسة شرسة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين" السعودية بيتر كالياروبولوس إن تحول الشركة إلى الربحية للمرة الأولى في الربع الأول يعود الفضل فيه إلى التركيز على المبيعات وإدارة التكاليف وتحول العملاء من الدفع المسبق إلى الدفع اللاحق.

وصنف كالياروبولوس، في مقابلة مع العربية، العوامل الداعمة للنتائج المالية لـ" زين" بـ 3 عوامل رئيسية: التركيز على المبيعات، تحسين جودة الشبكة عبر ضخ استثمارات بنحو 4.5 مليار ريال خلال العامين الماضيين لتحسينها، فضلاً عن التركيز على خدمة العميل.

وأوضح أن الأثر غير النقدي نتيجة القرار بتمديد الرخصة يبلغ 413 مليون ريال سنويا، مضيفا أنه في حال استمرت الشركة في تحسين شبكتها ومبيعاتها ستكون قادرة على تحقيق نتائج جيدة خلال العام 2017 وسط المنافسة الشرسة.

ورغم ما يشهده قطاع الاتصالات من تحديات وظروف صعبة تترجم بخسارة نحو 5 ملايين مشترك وانكماش الايرادات بنحو 2.9% غير أن شركة "زين" السعودية ، بحسب كالياروبولوس، استطاعت أن تقلب الصورة السائدة لتحقق نمواً في الايرادات بـ9% بدعم من قطاع البيانات.

وأرجع كالياروبولوس الصدمة الايجابية التي تلقاها السوق على أثر الافصاح عن نتائج الشركة للربع الأول ، إلى أن المحللين لم يأخذوا بالحسبان استراتيجية الشركة في المبيعات وزيادة عدد العملاء والتوجه نحو تحسين إدارة التكاليف.