جبل عمر: بيع الوحدات وإيرادات الفنادق دعمت أرباحنا

تحولت شركة "جبل عمر"، إلى الربحية خلال فترة الـ6 أشهر الماضية محققة أرباح بـ141.7 مليون ريال مقارنة مع خسائر 119.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب تحقيق الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية، ولنفس السبب أرجعت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأكد ياسر الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خلال لقاء له مع "العربية"، "أن بيع الوحدات السكنية وإيرادات الأسواق والفنادق دعمت أرباحنا في الربع الأول. وأن الشركة تتوقع الاستمرارية في تحقيق معدلات الربحية في الفصول القادمة. وأضاف "تعمل الشركة حالياً على توزيع المخاطر عبر تنويع الاستثمارات ومنها الصناديق العقارية".

وأشار الشريف إلى أن الشركة تتوقع إدراج صندوقها المشترك مع مصرف الإنماء قريبا، حيث أسست الشركة مع مصرف الإنماء صندوقا عقاريا متداولا بقيمة 6 مليارات ريال.

