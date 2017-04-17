ما هي أبرز التطورات في مشاريع "سبيماكو الدوائية"؟

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" الدوائية عن الانتهاء من إنشاء مصنع شركة "الدمام" الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بمدينة الدمام وتركيب الآلات وبدء التشغيل التجريبي لفترة تتراوح ما بين 3-6 أشهر، وذلك بتكلفة إجمالية تقريبية بلغت 212 مليون ريال.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع 250 مليون قرص و60 مليون كبسولة في السنة الواحدة وعلى أساس تشغيل وردية واحدة يومياً، علماً بأنه قد تم تسجيل 23 منتجا خاصا بالشركة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتم التعاقد مع شركة سبيماكو الدوائية لتصنيع تلك المنتجات وتم طرحها في السوق.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول، أن الأثر المالي المتوقع للمشروع يرتبط بتسعير المنتجات وتوقيت طرحها ولا يمكن تحديده حالياً، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى.

وكان مجلس الإدارة قد وافق "سبيماكو" على المساهمة في زيادة رأس مال شركة الدمام الدوائية بهدف استكمال تمويل مشروع الشركة الصناعي علماً بأن شركة الدمام الدوائية تملكها شركة سبيماكو الدوائية (بشكل مباشر وغير مباشر) بنسبة 85% وشركة كوبر فارما المغربية بنسبة 15%.

زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع القصيم

من جهة أخرى، أكدت "سبيماكو" الدوائية اكتمال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في القصيم لمبنى وخطوط الإنتاج لتصنيع الأقراص الصلبة والذي سوف يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بدأ من الربع الثاني من العام 2017.

ولفتت إلى أن الطاقة الإنتاجية لإنتاج الحبوب الصلبة سترتفع بنسبة 24% لتصل الى 48% مع نهاية العام 2018 علما بأن الطاقة الإنتاجية ترتبط بنوعية المنتجات المصنعة.

كذلك تم الانتهاء من تنفيذ مركز التطوير الدوائي وفقا لمتطلبات الهيئات الرقابية وسوف يساهم هذا المركز في التوسع في أعمال تطوير وتسجيل أدوية جديدة بنسبة زيادة تصل الى 60% عن الطاقة المتاحة في المركز الحالي وفقا لأهداف الشركة الاستراتيجية.

وبلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع مبلغ 283 مليون ريال ويتزامن استكمال هذه المشاريع مع توجه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لزيادة نسبة التصنيع المحلي من اجمالي قيمة السوق من 20% الى 40% .