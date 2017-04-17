"الإسكان" تضخ 22 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان التعاوني

واصلت #وزارة_الإسكان السعودية ضخ المزيد من المنتجات السكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسر، وذلك بعد أن أبرمت، السبت الماضي، عدداً من الاتفاقيات بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، أولاً مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 265 وحدة في محافظة الليث، إضافة إلى إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، وثانياً مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 2016 وحدة سكنية ضمن سعي الوزارة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.

وأشار المشرف العام على #الإسكان_التعاوني والميسر عبدالله بن محسن النمري، إلى أن هذه الاتفاقيات المشتركة بين الوزارة والجمعيات التعاونية تأتي في إطار سعي الوزارة لتفعيل دور الجمعيات التعاونية للإسكان عبر توفير #وحدات_سكنية ميسورة التكلفة.

وبين أن الوزارة تستهدف تمكين الجمعيات التعاونية للإسكان لما لها من دور مرتقب في المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية عبر إسكان الفئات المتجانسة كإسكان أساتذة الجامعات أو الأطباء وغيرهم.

وكشف النمري عن مجموعة من الحوافز والخدمات تقدمها وزارة الإسكان لـ #جمعيات_الإسكان_التعاونية تشمل توفير الأراضي وتقديم الاستثناءات والدعم والإشراف الهندسي.

يذكر أن الوزارة كانت قد عقدت مؤخراً مجموعة من اللقاءات مع رجال أعمال وممثلي الجمعيات في الغرف التجارية، كان آخرها لقاء مع رجال أعمال المنطقة الشرقية عبر لجنة الإسكان والتطوير العمراني بالغرفة التجارية، وذلك للتعريف بمبادرة الإسكان التعاوني والميسر لشرح دور الجمعيات التعاونية للإسكان ودعوة رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية لتأسيس جمعية للإسكان التعاوني بالمنطقة.