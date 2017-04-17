"مبادلة" تبحث إقامة مشروع مشترك مع إشراق العقارية

تعتزم " #مبادلة " للتنمية ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي إقامة مشروع مشترك مع " #إشراق " العقارية على أثر تكبد الأخيرة خسائر متتالية.



وقالت مبادلة وإشراق في بيان يوم أمس إن الشركتين تستطلعان فرصا لإقامة مشروع مشترك للتطوير العقاري في أبوظبي.



وسيقوم المشروع المزمع بتطوير قطع من الأراضي في أبوظبي مملوكة لمبادلة في جزيرة المارية ولإشراق في جزيرة الريم.



ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول طريقة عمل المشروع لكن مساهمة مبادلة ربما تكون مهمة في تمويل إشراق التي سجلت خسائر في 2016 بلغت 543 مليون درهم نحو 148 مليون دولار.

وتضرر سوق #العقارات في أبوظبي مع هبوط أسعار النفط وهو ما ضغط على الاقتصاد.

وأشارت تقديرات شيسترتونز المتخصصة في العقارات إلى أن متوسط أسعار بيع الشقق هبط 1% بينما تراجعت أسعار الفيلات 9% في 3 أشهر حتى 31 مارس مقارنة مع الربع الأخير من 2016.

يذكر أنه في العام 2011، تدخلت حكومة الإمارة لمساعدة شركة #الدار العقارية. وفي نفس العام حصلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" على مساعدات إنقاذ من مبادلة لمعالجة دينها الضخم.