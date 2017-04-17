15 مليار دولار عجز الموازنة التركية في الربع الأول

قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، اليوم الاثنين، إن عجز الموازنة التركية قفز إلى 19.5 مليار ليرة أي نحو 5.3 مليار دولار في مارس، ليصل العجز في الربع الأول من العام إلى 14.9 مليار دولار.

وأوضح وزير المالية، في بيان، أن العجز قد ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب ، متوقعاً أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية، عقب نتيجة الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية.

وعقب خروج نتيجة "نعم" في الاستفتاء الشعبي، بلغ سعر صرف الدولار 3.62، في حين أنه كان يعادل 3.73 في الأسواق العالمية قبل الاستفتاء، بمعدل انخفاض بلغ 3%، في حين عاد الدولار للارتفاع قليلاً في اليوم التالي ليبلغ سعر صرف الدولار 3.67 مقابل الليرة.