أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية إضافة أسهم اكتتاب وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين في محافظ المستثمرين، وذلك اليوم الثلاثاء، حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

وكانت شركة #جدوى_للاستثمار قد كشفت عن تغطية صندوق جدوى ريت الحرمين بحوالي 1257%.

وأضافت جدوى في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه في وقت سابق، أن الاكتتاب حظي بإقبال كبير من المستثمرين، حيث قام أكثر من 5800 مكتتب من المستثمرين الأفراد والشركات بالاشتراك بما قيمته 4.53 مليار ريال سعودي خلال فترة الاكتتاب.

ويعتبر صندوق #جدوى_ريت_الحرمين أول #صندوق_عقاري متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في عقارات كلٍ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويبلغ الحجم المبدئي لإجمالي وحدات الصندوق 660 مليون ريال سعودي، تم طرح منها وحدات بقيمة 360 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام (36 مليون وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريالات سعودية للوحدة) من خلال طرح عام أولي بدأ من تاريخ 03 أبريل 2017 وحتى 09 أبريل 2017.