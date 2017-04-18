إطلاق هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"

أعلنت حكومة رأس الخيمة عن إطلاق هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية RAKEZ أو "راكز" التي تم تأسيسها بهدف الإشراف وتنظيم، وتوحيد الخدمات والمرافق والمناطق التابعة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وتوفير الخدمات لعملائها.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمجموعة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة رامي جلاد في مقابلة مع "العربية"، إن الهدف من دمج هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار تحت مظلة "راكز" يتمثل في جذب المزيد من المستثمرين عبر تركيزها على خدمة العملاء وتوفير تسهيلات استثمارية.

وستوفر "راكز"، بحسب ما أكد جلاد، خدمات عدة لعملائها الذين يبلغ عددهم أكثر من 13 ألف عميل، تشمل خيارات من المرافق التي يمكن تصميمها حسب الطلب، وتسهيل الحصول على الخدمات للشركات الناشئة حديثاً، ورواد الأعمال، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية.

ولفت إلى أنه من مميزات "راكز" تقديم خدمات بسرعة أكبر وعبر عدة نوافذ إلكترونية.

وتمتد راكز على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 33 مليون متر مربع، وتستضيف أكثر من ثلاثة عشر ألف عميل يعملون حالياً تحت الهيئتين، ما يجعل الهيئة الجديدة إحدى أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط.