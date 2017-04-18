سهم "الأهلي التجاري" يتفاعل مع أرباح بـ2.7 مليار ريال

ارتفعت أرباح "الأهلي التجاري"، الذي يعتبر أكبر #بنك_سعودي من حيث الموجودات، بنسبة 2.74% % إلى 2.7 مليار ريال بالربع الأول، مقارنة بـ2.6 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجع البنك " #الأهلي_التجاري "، في بيان نشر على موقع "تداول"، السبب في ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي داخل العمليات بنسبة 2.9% خلال الربع الحالي.

وقد تفاعل سهم البنك الأهلي التجاري إيجابا مع هذه الأخبار حيث ارتفع في نهاية التعاملات بنحو 1%، إلى 37.90 ريالا.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى دخل المتاجرة ودخل #الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة ومكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة وقابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة ورسوم خدمات بنكية بالصافي.

من جانب آخر شهد إجمالي مصاريف العمليات زيادة بنسبة 3.2% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف مخصص التمويل ومصاريف استهلاك الممتلكات والمعدات قابله جزئيا انخفاض في إطفاء #الأصول غير الملموسة، بالإضافة إلى انخفاض في مصاريف ورواتب الموظفين.