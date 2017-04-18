الإسترليني يقفز بعد إعلان ماي عن اجراء انتخابات مبكرة

سجَّل الجنيه الاسترليني صعوداً صاروخياً ومكاسب سريعة فور إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوة لانتخابات عامة مبكرة في الثامن من يونيو المقبل، وذلك بعد أن كان الاسترليني قد تراجع صباح الثلاثاء بعد الحديث عن خبر مفاجئ بانتظار البلاد لم يكن أحد يعلم ما هو قبل أن تعلن عنه ماي رسمياً.

وفور الاعلان عن الانتخابات المبكرة في بريطانيا قفز الجنيه الاسترليني بنحو 1% ليصل الى مستوى 1.266 أمام الدولار الأميركي، لكنه واصل المكاسب بعد ذلك ليصل الى مستوى 1.272 أمام الدولار، وذلك عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، ليكون بذلك قد سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي، بحسب ما رصدت "العربية نت".

وسجل الاسترليني أعلى مستوى له أمام الدولار الأميركي خلال تداولات الثلاثاء عند مستوى 1.273 دولار، مرتفعاً بنسبة 1.5%.

وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن الجنيه الاسترليني ارتفع على وقع التفاؤل بأن تنتهي الانتخابات بخسارة حزب المحافظين الأرضية التي تمكنهم من المضي قدماً في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من أن التوقعات تشير الى أن حزب المحافظين سيعاود الفوز بالانتخابات وبأغلبية أكبر في البرلمان.

وقال بيتر آشتون، المدير في شركة "إيجر أف إكس" للتداولات إن "ردة فعل الأسواق كانت سريعة تجاه التحرك من أجل اقتصاد أقوى واستقرار سياسي أكبر".

وأضاف: "لا يزال هناك ضبابية كبيرة تحيط بتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن عندما يكون حزب الأغلبية قوي سوف يساعد في تعزيز الاستقرار وسوف يدعم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وتشير استطلاعات الرأي الى أن حزب المحافظين سيحقق فوزاً كبيراً على منافسيه في أي انتخابات يخوضها، حيث أظهرت أحدث الاستطلاعات أنه يتفوق على "العمال" بفارق عشرين نقطة على الاقل، وهو فارق كبير بين الحزبين يشكل هوة تاريخية غير مسبوقة.