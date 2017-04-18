العبّار يعد بتوزيعات استثنائية.. فهل يقدم على بيع أصول؟

وافق الاجتماع السنوي الـ19 للجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية"، أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.074 مليار درهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة.

وذكرت الشركة في بيان أن الجمعية العمومية صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2016، إضافة إلى تعيين مكتب "إرنست أند يونغ" مدققين ماليين لعام 2017، كما وافقت الجمعية العمومية على برنامج تحفيز الموظفين.

غير أن اللافت جاء في تصريحات رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" محمد العبار، الذي أشار إلى أن الشركة تستعد للإعلان عن مشروع هام خلال فترة شهر ونصف الشهر، واعداً بتوزيعات نقدية استثنائية لهذا العام على غرار التوزيعات التي أقرتها الشركة عقب بيع جزء من "إعمار مولز".

وهذا التصريح يطرح علامات استفهام حول احتمالية إقدام الشركة على بيع أصول في المرحلة المقبلة للقيام بهذه الخطوة.

وحقق سهم إعمار ارتفاعات ملحوظة، مسجلاً مكاسب لامست 3% بعد تصريحات العبار حول توزيعات استثنائية خلال العام الحالي .