المزروعي: سوق النفط تتحسن والإمارات ملتزمة بالاتفاق

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن سوق #النفط تتحسن، لافتاً إلى أن مستوى التزام بلده العضو في " #أوبك " باتفاق تخفيض الإنتاج بلغ 100% وذلك بهدف دعم الأسعار.

وقال المزروعي، خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الـ150 لتومسون رويترز في الشرق الأوسط، إن أي قرار بتمديد الاتفاق لأكثر من 6 أشهر يعود إلى جميع المنتجين، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأضاف أنه يتوقع نموا جيدا في الطلب على النفط هذا العام، في مقابل هبوط #مخزونات البترول العالمية.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من يناير هذا العام في أول اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج منذ عام 2008. وتعهد المنتجون من خارج المنظمة بتخفيض إنتاجهم بنصف ذلك القدر.