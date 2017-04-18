تراجع أرباح "أسمنت اليمامة" الفصلية 66% لـ51 ميلون ريال

انخفضت أرباح شركة " #أسمنت_اليمامة "، التي تعد واحدة من كبرى شركات الأسمنت في #السعودية ، إلى 50.8 مليون ريال بالربع الأول بنسبة قدرها 66.2%، مقارنة بـ150.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة #المبيعات نتيجة انخفاض الطلب بالسوق المحلي.

بينما أرجعت "أسمنت اليمامة" سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

1. زيادة كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 3%.

2. انخفاض تكلفة البضاعة المباعة للربع الحالي (رغم زيادة كمية المبيعات بنسبة 3%) بسبب تخفيض صافي الأصول الثابتة بفرق صافي القيمة الاستردادية لهذه الأصول، وذلك نتيجة التحول للمعايير الدولية IFRS لأول مرة وإعادة احتساب الاستهلاك على صافي قيمة الأصول بعد الانخفاض.

3. زيادة #الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي، مقارنة مع تحقيق خسائر خلال الربع السابق.

4. تسجيل مخصص هبوط استثمار الشركة السعودية اليمنية بالربع السابق بمبلغ 15 مليون ريال.