مبادلة: الشراكة مع إشراق تنشط القطاع السكني بـ"الماريه"

أكد نائب المدير التنفيذي لوحدة "مبادلة" للعقارات والبنية التحتية سائد عَرار، في مقابلة مع العربية، أن احتساب حصتي إشراق ومبادلة في الشراكة الجديدة التي تعملان على تأسيسها، سيتم على أساس تقييم الأراضي المملوكة لهما في جزيرتي الريم والمارية.

وأوضح عرار، على هامش معرض "سيتي سكيب" في أبوظبي، أن الهدف من الشراكة مع "إشراق" العقارية هو تنشيط القطاع السكني بجزيرة الماريه، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المشاريع يستهدف بشكل أساسي ذوي الدخل المحدود.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ11 من معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017 بمشاركة أكثر من 100 شركة من 13 دولة يعرضون ما يزيد على 400 مشروع .

وسيطر تفاؤل بين المشاركين في سيتي سكيب أبوظبي بحدوث انتعاش للعقارات في سوق الإمارات بعد وصول القطاع إلى "القاع" وفق إجماع المطورين.