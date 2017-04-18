مساهمو أرابتك يوافقون على الخطة المصيرية للرسملة

وافق مساهمو شركة أرابتك على خطة إعادة الرسملة، بهدف مواجهة الخسائر المتراكمة.

وتتضمن زيادة رأس المال بـ1.5 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر درهم للسهم، بحيث سيكون الاكتتاب فيها متاحاً لجميع المساهمين.

من جانبها، تعهدت شركة آبار وهي أكبر المساهمين في أرابتك، بتغطية جميع الأسهم الجديدة غير المكتتب بها ما يعني أن من لم يكتتب بزيادة رأس المال ستنخفض حصته بـ24%.

بعد ذلك، وفي الخطوة التالية، سيتم تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء 4.6 مليار سهم، أي ما يعادل 75% من رأس المال الجديد بعد الزيادة.

هذا يعني أن المساهم سيخسر 3 أسهم من بين كل 4 أسهم يملكها في الشركة.