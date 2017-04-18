البنك السعودي للاستثمار يقر رفع رأسماله 500 مليون ريال

وافقت عمومية البنك السعودي للاستثمار "استثمار"، على زيادة رأس المال من 7000 مليون ريال إلى 7500 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 7.1% وذلك بمنح سهم لكل 14 سهما قائما، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016.

من جهة أخرى، أعلن البنك السعودي للاستثمار الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي.

وقامت السوق المالية السعودية "تداول" باحتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 12.97 ريال لهذا اليوم الثلاثاء.