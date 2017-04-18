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3 أسباب وراء تخفيض رأس مال الشركات.. تعرف عليها

المصدر: دبي - نور عماشة
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"تخفيض رأس المال" هي عملية تخفيض حقوق المساهمين في الشركة من خلال إلغاء الأسهم أو إعادة شرائها.

وتقوم الشركات بهذه العملية عادةً لزيادة قيمة المساهمين، أو لإنتاج هيكل رأسمال أكثر كفاءة، أو لشطب الخسائر المتراكمة من القوائم المالية.

وفي حالة شطب الخسائر المتراكمة من القوائم المالية، تقوم الشركة بتحويل جزء من رأس المال يساوي قيمة الخسائر المتراكمة إلى بند "الخسائر المتراكمة" لتصفيره.

تجدر الإشارة هنا، إلى أنه عندما يتم تخفيض رأس المال بمقدار الخسارة، فإن المستثمر سوف تنخفض لديه عدد الأسهم بمقدار التخفيض.

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