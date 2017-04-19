إعمار: لم يتم الحديث عن توزيعات استثنائية لهذا العام

نفى متحدث باسم شركة " #إعمار " اليوم أية خطط لتوزيع أرباح نقدية استثنائية، حيث كانت الإشارة إلى هذا الموضوع في كلمة رئيس مجلس الإدارة متعلقة بالأرباح النقدية وأسهم المنحة التي تم توزيعها على المساهمين عام 2014 بقيمة 17.2 مليار درهم.

وكانت أخبار صحافية قالت أمس إن رئيس إعمار محمد العبار، وعد المساهمين بتوزيعات استثنائية مجزية خلال العام الحالي أو بنهايته، على نمط توزيعات الشركة الاستثنائية التي أعقبت طرح " #إعمار_مولز ".

كما قال العبار إن الشركة ستعلن عن مشروع ضخم خلال شهر إلى شهر ونصف، وذلك دون الإفصاح عن تفاصيل حول المشروع.